Irmã a viver em França pretende guarda da bebé internada com drogas no organismo

A irmã da menina de dois anos, internada no hospital de São João no Porto com drogas no organismo, quer ficar com a guarda da menina, que tem Trissomia 21.





A jovem tem 24 anos e vive em França. Prepara-se para voltar para Portugal para ajudar os pais, que estão detidos depois de terem sido apanhados a consumir substâncias ilícitas junto da menina, no bairro da Pasteleira. A jovem quer levar a irmã assim que esta tenha alta hospitalar, depois de análises terem confirmado a presença de heroína e cocaína no sangue.



A menina já tinha sido entregue a esta irmã em 2020, mas voltou para os pais que garantiram estar recuperados do vício da droga.

