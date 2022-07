Irmã de governante faz negócio milionário com SIRESP

Patrícia Gaspar tutelou serviço que contratou empresa ligada a familiar.

A irmã da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, trabalha numa empresa que vendeu equipamentos ligados ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) a entidades do Ministério da Administração Interna (MAI), como a secretaria-geral, no período em que a governante tutelou o SIRESP. De novembro de 2019 a novembro de 2021, a NEC Portugal - Telecomunicações e Sistemas faturou a essas entidades do MAI quase 1,2 milhões de euros.

