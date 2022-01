Irmãos ‘guerreiros’ lutam contra tumor ósseo

Marta e Tomás Leal, os irmãos ‘guerreiros’ que lutam contra um tumor ósseo maligno estão já em casa, em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, depois de mais uma deslocação à clínica médica que os acompanha, na cidade espanhola de Pamplona. Marta Leal, de 12 anos, foi submetida a uma operação cirúrgica para a colocação de um extensor na perna afetada pela doença, um osteossarcoma, que obrigou, em 2020, ao corte de parte do fémur. Este aparelho de alongamento é fundamental para iniciar a recuperação da dismetria, ou seja, da diferença de crescimento entre as duas pernas.