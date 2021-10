Irregularidades na vacinação no Hospital da Cruz Vermelha arquivadas

O Ministério Público (MP) arquivou o caso das alegadas irregularidades na vacinação contra a Covid-19 no Hospital da Cruz Vermelha (HCV), em Lisboa, contra a vontade da Polícia Judiciária (PJ).De acordo com a investigação da PJ, dois médicos e um técnico, assim como os três responsáveis pela lista de pessoal prioritário a vacinar, tinham de ser acusados pelos crimes de abuso de poder e recebimento indevido de vantagem. As irregularidades no processo foram detetadas em fevereiro.

