Israel divulga vídeo de líder do Hamas num túnel em Gaza

Imagens resultam de uma investigação levada a cabo pelo exército de Israel.

A carregar o vídeo ...

Israel divulgou um vídeo onde é possível ver o líder do Hamas, Yahya Sinwar, a fugir num túnel, em Gaza. Foi ainda divulgado outro vídeo que mostra várias divisões que terão servido para o líder do movimento islamita se esconder juntamente com as famílias.



Os vídeos foram apresentados pelo porta-voz do exército Israelita sobre os resultados da investigação levada a cabo pelos serviços secretos. Durante a investigação conseguiram ainda descobrir informações sobre a rota dos túneis subterrâneos em Khan Yunis.