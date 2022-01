"Isto foi uma surpresa": Valdemar Alves reage à condenação de sete anos por irregularidades na reconstrução de casas

Coletivo de juizes considerou que das 20 casas em julgamento 13 foram reconstruídas indevidamente.

O antigo presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves e o ex-vereador do município Bruno Gomes foram condenados a sete e seis anos de prisão, respetivamente, esta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, no processo das irregularidades na reconstrução de casas em Pedrógão Grande após os incêndios de junho de 2017.A leitura do acórdão foi lido esta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, e ficou determinado que Valdemar Alves foi condenado por 13 crimes de prevaricação de titular de cargo político, oito crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada. Bruno Gomes também foi condenado pelos crimes de prevaricação e burlas.