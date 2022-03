Itália apreende iates e vilas de oligarcas russos próximos de Putin

Embarcações pertenciam a Alexey Mordashov, considerado o homem mais rico da Rússia, e a Gennady Timchenko.

A polícia italiana apreendeu dois iates e vilas que são propriedade de oligarcas russos próximos de Vladimir Putin na sequência das sanções impostas pelo Governo de Itália.Os iates, que foram apreendidos durante a noite desta sexta-feira no porto italiano do norte de Impéria, pertenciam a Alexey Mordashov, considerado o homem mais rico da Rússia, e a Gennady Timchenko, que tem relações muito próximas com Putin.Relativamente às vilas apreendidas, estas são propriedade do empresário bilionário Alisher Usmanov e do apresentador da televisão pública Vladimir Soloviev.Fontes do Governo italiano garantiram à agência Reuters que mais bens vão ser apreendidos nos próximos dias.