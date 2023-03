IVA 0%, aumentos de 1% na Função Pública e mais 30 euros para famílias vulneráveis: As medidas para combater a crise

Governo apresenta novas medidas para mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta sexta-feira a redução para IVA para 0% num cabaz essencial de bens alimentares, um aumento de 1% para a Função Pública, 30 euros de apoio às famílias vulneráveis e ainda uma subida no subsídio de alimentação.O anuncio foi feito em conjunto com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a ministra do Trabalho da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O objetivo das novas medidas do Governo é mitigar o aumento do custo de vida dos portugueses.O ministro das Finanças anunciou que o Governo está neste momento a trabalhar num acordo com o setor da produção e distribuição alimentar para, em conjunto, dar uma resposta às famílias portuguesas que se traduza numa redução do preço de um cabaz de bens alimentares. Fernando Medina destacou a intenção de baixar para "IVA 0% um cabaz essencial de bens alimentares".O ministro destaca que a medida só será aplicada no caso de haver um acordo entre todas as partes. "Só assim conseguimos ter um resultado que apoie verdadeiramente as famílias portuguesas fazendo repercutir nos preços a descida do IVA e assegurando a estabilização dos preços numa gama de produtos essenciais", referiu.O ministro das Finanças anunciou ainda que o Governo pretende criar um apoio ao rendimento dos funcionários público através do aumento valor do subsídio de alimentação para seis euros.A ministra da Presidência explicou que um trabalhador na primeira posição da carreira de assistente operacional passa a receber, assim, mais 25,22 euros mensais líquidos, sendo que 17,6 corresponde ao subsídio de refeição e 7,62 ao de remuneração. Já um trabalhador no início da carreira de técnico superior vai receber mais 30,80 euros líquidos, os mesmos 17,6 euros no subsídio de refeição e 13,20 em remuneração.