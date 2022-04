Ivo Lucas chora em palco no regresso aos concertos após morte de Sara Carreira

Lágrimas marcaram o espetáculo. Artista não fez qualquer referência à namorada.

Mais de um ano depois do trágico acidente que vitimou Sara Carreira, Ivo Lucas regressou aos palcos, no sábado à noite. O Teatro Sá da Bandeira, no Porto, encheu-se para receber o artista numa noite que, certamente, vai guardar para sempre na memória. "Este é o primeiro espetáculo ao fim de dois anos e meio e é muito bom estar de volta".