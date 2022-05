Ivo Lucas recupera alegria de viver em romance com Joana Aguiar

Novo amor e regresso aos palcos têm ajudado o artista a recomeçar, um ano e meio após a morte de Sara Carreira.

Um ano e meio depois do trágico acidente que vitimou a namorada, Sara Carreira, aos 21 anos, Ivo Lucas tem ganho alento com o trabalho na música e na televisão, mas também com o novo amor, a também atriz Joana Aguiar.Leia a notícia completa no Correio da Manhã