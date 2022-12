Ivo sem perdão de Tony Carreira por acidente que matou Sara

Os pais de Sara Carreira, Tony e Fernanda Antunes, querem que todos os envolvidos no acidente que vitimou a filha mais nova sejam julgados por homicídio negligente, de acordo com o requerimento de abertura de instrução do processo. No caso de Ivo Lucas, a argumentação dos advogados da família Carreira é particularmente dura quanto à responsabilidade do cantor no acidente, ocorrido a 5 de dezembro de 2020, ao quilómetro 60,3 da A1, sentido Norte-Sul. Ivo Lucas conduzia a viatura onde se encontrava Sara Carreira.Saiba mais no site do Correio da manhã