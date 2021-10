Portugal com segundo prémio no Euromilhões de mais de um milhão de euros

Veja os números e estrelas sorteados.

Não houve totalistas no sorteio do Euromilhões desta terça-feira. Para sexta-feira, o jackpot do Euromilhões será de 220 milhões de euros.



Apesar do primeiro prémio não ter saído, houve um apostador em Portugal que ganhou um segundo prémio de mais de um milhão de euros: 1.315.699,94 euros.

Consulte a chave vencedora:

Números: 6, 13, 22, 45, 49

Estrelas: 10, 11





Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.