Já é conhecida a face do brasileiro mutilado pelo namorado na Lapa

Meio corpo foi encontrado mutilado junto a um caixote do lixo.

O homicida está em prisão preventiva na cadeia anexa à Polícia Judiciária de Lisboa. Dada a nacionalidade espanhola do suspeito, o interrogatório decorreu com o apoio de um tradutor.

Nesta terça-feira, funcionários da Câmara Municipal de Lisboa encontraram meio corpo num saco do lixo coberto por uma manta junto a um contentor na Lapa.



Os restos mortais tinham uma tatuagem numa das pernas, pista que ajudou a Polícia Judiciária (PJ) a chegar à identidade do homem.



Uma foi usada para matar o companheiro e a outra para desmembrar o corpo. Na casa onde o casal residia havia vestígios de sangue, o que sustenta a tese de que o crime foi ali cometido.

Paulo Machado é o brasileiro que foi morto e mutilado pelo namorado na Lapa, em Lisboa. Polícia Judiciária desistiu de procurar o resto do corpo do homem brasileiro por acreditar que o que falta do cadáver foi para o aterro.Segundo foi apurado pela PJ, o namorado da vítima utilizou duas facas para cometer o crime.