Já é conhecido adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Sorteio foi esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

O Benfica vai defrontar o

Midtjylland ou o

AEK Larnaca

3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O clube da Luz vai jogar com o vencedor do encontro entre Midtjylland, da Dinamarca e AEK Larnaca, do Chipre. A primeira mão do encontro acontece a 19 deste mês, na Dinamarca. A segunda ronda está marcada para 26, no Chipre.



O vencedor joga no Estádio da Luz com os encarnados a 2 ou 3 de agosto. O segundo jogo tem lugar dia 9 do mesmo mês.



