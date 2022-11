Já é conhecido o árbitro para o jogo de estreia de Portugal no Mundial2022

Norte-americano Ismail Elfath vai dirigir o duelo entre a equipa das quinas e o Gana.

A FIFA divulgou, há instantes, a equipa de arbitragem para o primeiro jogo de Portugal no Mundial, diante do Gana, que se realiza esta quinta-feira, às 19 horas (horário de Portugal continental), no Estádio 974.Ismail Elfath, dos Estados Unidos da América, será o líder da equipa de arbitragem, que contempla ainda dois assistentes do mesmo país e, no papel de quarto árbitro, a francesa Stéphanie Frappart, que é uma das três árbitras designadas pela FIFA para o certame.A liderar a equipa de vídeo-arbitragem estará o também norte-americano Armando Villarreal, com um canadiano, um italiano e ainda um australiano a completarem o quarteto de apoio à equipa de arbitragem no terreno.Ismail Elfath, o homem do apito, tem 40 anos e é internacional desde 2016 e já se cruzou com Portugal mas num Mundial de sub-20, em 2019, tendo dirigido o encontro com a Argentina e que terminou com derrota portuguesa por 2-0. Nesse jogo, a título de curiosidade, foram titulares Diogo Dalot e Rafael Leão e no banco estava Diogo Costa, só para mencionar jogadores que estão, esta terça-feira, ao serviço da Seleção Nacional no Qatar. Este árbitro Viria a dirigir a final desse Mundial sub-20, entre Ucrânia e Coreia do Sul.Elfath esteve presente, igualmente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, tendo arbitrado dois jogos da fase de grupos e um dos quartos-de-final. Em dezembro de 2019 apitou a meia-final do Mundial de Clubes entre o Flamengo, então de Jorge Jesus, e o Al-Hilal.O outro jogo do Grupo H, entre Uruguai e Coreia do Sul, será arbitrado pelo francês Clément Turpin.