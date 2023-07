Já é permitido ir a banhos na praia de Olhos d'Água no Algarve

Novas análises à água revelaram valores normais.

A praia de Olhos d'Água, no concelho de Albufeira, no Algarve, deixou de estar interdita a banhos esta sexta-feira. As novas análises à água revelaram valores normais.



As autoridades interditaram a praia na quinta-feira devido a uma contaminação microbiológica detetada na água. Foi hasteada a bandeira vermelha.