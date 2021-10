Administradas 279 mil vacinas contra a gripe. Cinco perguntas e respostas que esclarecem processo

85,7% têm o esquema vacinal primordial da Covid-19 completo.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe iniciou-se na passada segunda-feira, dia 18 de outubro, em cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e que não estejam abrangidos nos grupos-alvo da primeira fase.Conheça aqui algumas perguntas e respostas da campanha de vacinação a decorrer.A campanha está a decorrer por ordem decrescente de idades, à semelhança do passado, começando pelos utentes com idade igual ou superior a 80 anos.Os utentes vão ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para dose de reforço da Covid-19).O agendamento será automático. Poderá haver casos, porém, em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo.O auto-agendamento das vacinas contra a gripe e reforço da vacina contra Covid-19 será possível no Portal Covid-19 acima dos 80 anos, a partir de 26 de outubro.O ritmo de vacinação da gripe está dependente da entrega das vacinas no território nacional e sujeita a ajustes de acordo com a disponibilidade de vacinas.A partir do início de novembro prevê-se que o número de vacinas disponíveis seja suficiente para acelerar o ritmo da vacinação, avança o comunicado da DGS.Portugal já administrou 279 mil vacinas contra a gripe e 123 mil vacinas de reforço contra a Covid-19. 85,7% têm o esquema vacinal primordial completo.