Já há data para a primeira convocatória do novo selecionador português

Lista de convocados vai ser revelada em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

A primeira convocatória do novo selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, será divulgada em 17 de março, com Portugal a defrontar Liechtenstein e Luxemburgo no arranque do apuramento para o Euro2024 de futebol.

Martínez, que sucedeu a Fernando Santos após o Mundial2022, tem uma conferência de imprensa agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em jogos do Grupo J de qualificação para o Europeu que vai decorrer no próximo ano na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez, de 49 anos, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações.

Martínez passou os últimos seis anos na seleção da Bélgica, tendo sido semifinalista e terceiro classificado no Mundial2018, que decorreu na Rússia.

Antes, o técnico espanhol fez toda a carreia no futebol inglês, em que comandou Everton, Wigan e Swansea City.