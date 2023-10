Já são conhecidos os adversários dos três grandes na quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sorteio contou com 13 equipas da I Liga, nove da II Liga, sete do Campeonato de Portugal, uma da Liga 3 e outra dos distritais.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol foi esta quarta-feira definida, num sorteio com 13 equipas da I Liga, nove da II Liga, sete do Campeonato de Portugal, uma da Liga 3 e outra dos distritais, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois da eliminação de quatro primodivisionários, e com o adiamento do embate entre Camacha e Famalicão devido ao mau tempo., para 18 de novembro, os embates dos 16 avos de final, que vão ser disputados no fim de semana de 25 e 26 de novembro.





O Porto vai defrontar, na próxima eliminatória, o Montalegre. Já os 'leões' têm encontro marcado com o Dumiense em Alvalade. O Braga vai deslocar-se ao Algarve, num frente a frente com o Portimonense.As 'águias' vão defrontar o vencedor do jogo entre o Camacha e o Famalicão.

Encontros da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Vizela - Estrela da Amadora

V. Guimarães - Länk Vilaverdense

FC Porto - Montalegre

Sporting - Dumiense

Paredes - Amarante

Portimonense - Sp. Braga

Benfica vs vencedor do Camacha - Famalicão

Canelas 2010 - Marítimo

Penafiel - V. Setúbal

Nacional - Casa Pia

Arouca - Boavista

Elvas - Santa Clara

União de Leiria - Atlético da Malveira

Estori - Mafra

Jogo da terceira eliminatória por realizar:

- Sábado, 18 nov: Camacha (CP) - Famalicão (I), 14h30