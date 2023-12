Já são conhecidos os valores dos prémios do Euro2024. Saiba quanto vai receber o vencedor

Federações que garantiram a presença na competição vão receber 9,25 milhões de euros por participarem.

O vencedor do próximo Euro2024, que se vai disputar na Alemanha, vai poder receber um máximo de 28,25 milhões de euros (ME), informou este sábado a UEFA, após a reunião do Comité Executivo, em Hamburgo.

A poucas horas do sorteio da fase final do Euro2024, que se realiza este sábado às 18h00, o Comité Executivo da UEFA revelou que manteve os prémios monetários iguais aos do Euro2020.

Assim, o campeão, caso vença os três encontros da fase de grupos, vai atingir uma verba de 28,25 milhões de euros, mais três milhões de euros do que o finalista vencido, caso este também tenha somado os nove pontos possíveis na primeira fase.

As federações que garantiram a presença no Euro2024 vão receber 9,25 milhões de euros por participarem, com uma vitória a representar um prémio de um milhão de euros, o dobro do que vale um empate.

A presença nos oitavos de final vale mais 1,5 milhões de euros, prémio que aumenta para 2,5 em caso de presença nos quartos de final, com cada semifinalista a receber quatro milhões de euros.

No total, a UEFA vai distribuir um total de 331 milhões de euros pelas 24 seleções apuradas para a fase final, que se disputa de 14 de junho a 14 de julho.

Portugal está presente no sorteio deste sábado em Hamburgo, estando entre as seleções cabeças de série para o Euro2024, depois de um apuramento perfeito, com 10 vitórias em outros tantos encontros.