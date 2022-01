Jaguar foge de recinto e obriga a evacuar Jardim Zoológico no Brasil

Fuga do animal foi detetada por um visitante, logo pela manhã.

Uma onça pintada, animal muito comum no Brasil e que na Europa é conhecido como jaguar, fugiu na manhã deste sábado do recinto onde está e provocou um grande susto a quem no momento visitava o Jardim Zoológico da cidade de Brasília, capital federal do Brasil. A fuga do animal foi detetada perto das 9 horas locais, 12 horas em Lisboa, e até perto das 13h30 de Brasília, 16h30 na capital portuguesa, funcionários do jardim zoológico e agentes da Polícia Militar Ambiental mantinham a onça presa à espera de biólogos para a anestesiar e levar de volta para o recinto onde essas feras ficam.

Foi uma visitante que viu o temido animal à solta e deu o alarme, avisando funcionários do jardim zoológico. O sistema de evacuação de emergência foi imediatamente ativado e todos os pouco mais de 20 visitantes que a essa hora estavam no jardim zoológico foram retirados sem problemas.

De acordo com informações da Fundação Zoológico de Brasília, a onça, que atualmente está com quatro anos, foi para aquele local ainda bebé e está habituada à presença humana, o que, ao menos na teoria, a torna menos perigosa. Uma onça pintada das que são comuns no Brasil pode chegar a pesar mais de 100 quilos quando adulta e, sentindo-se em perigo ou encurralada, pode atacar, por isso os biólogos vão usar dardos para a tranquilizar antes de chegarem mais perto e a levarem de volta para o local de onde fugiu, ainda não se sabe em que circunstâncias.