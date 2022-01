Jair Bolsonaro com sonda nasogástrica após internamento na madrugada desta segunda-feira

Hospital informou que o presidente do brasileiro está com parte do intestino obstruído.

Os médicos que atendem o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desde a madrugada desta segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da cidade de São Paulo, colocaram uma sonda nasogástrica no chefe de Estado, que chegou à unidade particular queixando-se de fortes dores abdominais. As dores são exatamente na mesma região atingida por uma facada profunda em Setembro de 2018 quando Bolsonaro foi atacado por um homem durante um ato de rua durante a campanha presidencial que o elegeu presidente.



Em boletim médico bastante sucinto, o hospital informou que Bolsonaro apresenta um quadro de suboclusão intestinal, ou seja, está com parte do intestino obstruído. Ao início da tarde desta segunda-feira, a equipa médica ainda estava a realizar novos exames e avaliações para decidir se o presidente deve ou não passar por uma nova cirurgia no abdómen.





Bolsonaro publicou nas suas redes sociais uma foto com a sonda nasogástrica, e avançou que provavelmente teria de ser submetido a uma nova cirurgia. Já o seu médico particular desde que sofreu a facada, o cirurgião António Luiz Vasconcelos de Macedo, que estava de férias nas Bahamas e foi informado do sucedido pelo telefone, avançou que o quadro do presidente não parece indicar a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica, mas que a decisão sobre isso só deve ser tomada após a chegada dele ao Brasil, esperada para o final desta segunda.

Em Julho do ano passado, Jair Bolsonaro teve um quadro muito parecido com o atual em Brasília, foi internado de madrugada no Hospital das Forças Armadas e Macedo, que estava em São Paulo, foi chamado de urgência à capital federal. Transferido para o Hospital Nova Star, o governante acabou por não precisar de cirurgia, pois o intestino voltou a funcionar após quatro dias de dieta líquida.

Desde que sofreu a facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira, preso até hoje sob tratamento psiquiátrico, Bolsonaro já passou por quatro delicadas cirurgias ao abdómen e outras intervenções hospitalares. Além da região ter ficado bastante afetada, o próprio Bolsonaro não colabora, pois alimenta-se de forma inadequada, à base de frituras, petiscos e lanches gordurosos, e bebe cerca de dois litros de Coca-Cola por dia, o que irrita o aparelho intestinal.



O presidente começou a passar mal logo depois do almoço deste domingo, quando estava de férias na cidade de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina. Como a situação não melhorou, pouco depois da meia-noite, já nesta segunda-feira, foi levado de helicóptero para outra cidade catarinense, Joinville, onde já o esperava um avião da Força Aérea Brasileira que o levou para São Paulo.