Jair Bolsonaro diz : “acabou” e reconhece derrota nas presidenciais

Reunido terça-feira à noite com os juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, um dos principais alvos dos seus ataques durante as presidenciais que terminaram domingo com a vitória do seu adversário, Lula da Silva, o Presidente Jair Bolsonaro usou uma única palavra para reconhecer a derrota: "Acabou." A informação foi avançada pelo juiz Luiz Edson Fachim ao deixar o encontro.