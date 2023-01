Jair Bolsonaro já recebeu alta hospitalar

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar, esta terça-feira, avança a CNN Brasil.Bolsonaro foi internado esta segunda-feira na sequência de dores abdominais devido a sequelas de uma facada que levou em 2018.

"Esta já é a minha terceira internação por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família. Mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio no Congresso e depois essa minha internação no hospital", referiu o ex-chefe de estado do Brasil.O antigo chefe de Estado aproveitou ainda para revelar que pretende regressar ao Brasil ainda este mês devido ao seu estado de saúde.Jair Bolsonaro estava internado num hospital em Orlando, nos EUA.