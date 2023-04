Javali trava fugitivo que tinha burlado viúva em 101 mil euros

Um homem de 62 anos, procurado por burlas, foi apanhado pela GNR quando um acidente contra um javali lhe interrompeu a fuga. É suspeito de ter enganado uma viúva de 76 anos em 101 mil euros em notas e muito ouro, em fevereiro, na Glória do Ribatejo. Como passageiro no BMW ia outro burlão procurado pela PJ.Conheça a história no site do Correio da Manhã