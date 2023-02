Jay-Z e Nicki Minaj considerados os melhores rappers de sempre

Tupac, Eminem, The Notorious B.I.G, Snoop Dog e Nas também entraram no top 10 da Billboard.

Jay-Z e Nicki Minaj foram classificados pela Billboard como os melhores rappers de sempre. A publicação lançou o "Top 50 Greatest Rappers of All Time" (traduzido para 'Top 50 melhores rappers de sempre'), esta quarta-feira, para celebrar os 50 anos do Hip-Hop.No topo da lista surge Jay-Z e em décimo lugar aparece Nicky Minaj, que passa a ser considerada a melhor rapper feminina de todos os tempos.Tupac, Eminem, The Notorious B.I.G, Snoop Dog e Nas também entraram no top 10.A Billboard afirmou que Nicki, de 40 anos, oriunda da Jamaica do Sul, ganhou o título por ser uma artista feroz. "Nicki é uma das apenas uma dúzia de artistas a ter mais de 100 entradas no Hot 100 Billboard, e ganhou o MTV Video Vanguard Award em 2022 pelos seus provocantes vídeos musicais", escreveram no Twitter.Jay-Z, de 53 anos, já ganhou 24 Grammys, vendeu 140 milhões de discos e tem 14 álbuns Billboard 200 No. 1. O rapper, que é casado com Beyonce, foi o primeiro artista de hip-hop a obter o estatuto de bilionário em junho de 2019.