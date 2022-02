Jean-Luc Brunel, amigo de multimilionário Jeffrey Epstein, encontrado morto em cela

O agente de moda, Jean-Luc Brunel, amigo do empresário Jeffrey Epstein, foi encontrado morto este sábado na cela, na prisão de La Santé, em Paris, França.

A informação, revelada pelo

, foi confirmada pelo procurador local.

"Uma patrulha noturna encontrou o corpo por volta da 1 da manhã", revelou uma fonte da investigação, citada pelo jornal britânico. O Ministério Público confirmou a morte e a abertura de inquérito para confirmar a causa da mesma.Brunel foi acusado de violação por várias mulheres, numa rede global de sexo organizada em conjunto com o multimilionário norte-americano.O agente de moda foi preso em 2020, no aeroporto de Charles de Gaulle, na capital francesa, quando se preparava para embarcar num voo com rumo a Dakar, no Senegal. Estava acusado desde junho de 2021 de violação de um menor.A morte de Brunel ocorre dias depois do Príncipe André ter chegado a acordo com Virginia Giuffre , que o acusa de abuso sexual quando ela tinha apenas 17 anos (em 2001).O príncipe André, de 62 anos, era um visitante regular da mansão de Epstein em Paris, onde ocorreram vários dos abusos.Recorde-se que Epstein também foi encontrado morto em 2019, na sua cela no Metropolitan Correction Center, em Nova Iorque, EUA.