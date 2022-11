Jerónimo de Sousa deixa liderança do PCP e é substituído por Paulo Raimundo

Secretário-geral estava na liderança do partido há 18 anos.

O Partido Comunista Português (PCP) anunciou, este sábado, que Jerónimo de Sousa irá abandonar a liderança do partido, depois de 18 anos como secretário-geral. O partido propôs como novo líder Paulo Raimundo.Como se pode ler na página de Facebook do Partido Comunista "Jerónimo de Sousa, Secretário Geral do PCP, no prosseguimento de uma avaliação própria, refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP".Paulo Raimundo foi escolhido no último Congresso para a Comissão Política e Secretariado ainda no último mandato de Carlos Carvalhas, regressando agora à Comissão Política.Marcelo Rebelo de Sousa já se manifestou sobre o sucedido e deseja felicidade a Raimundo