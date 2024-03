Jerónimo de Sousa na campanha da CDU para defender convergências à esquerda

Antigo secretário-geral disse que eventuais parceiros à esquerda "podem contar com uma só palavra" do PCP e da CDU.

O antigo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, surgiu este domingo na campanha eleitoral da CDU para afirmar a importância de concretizar convergências e garantiu que não haverá qualquer dificuldade da parte dos comunistas para esse cenário.

"Considero que da parte do PCP e da CDU não haverá qualquer dificuldade em alcançar convergências em torno da defesa dos salários, da segurança social, do Serviço Nacional de Saúde, da habitação, sei lá quantas causas podem juntar esses democratas e patriotas na procura de uma vida melhor", garantiu.

Na sua primeira presença nesta campanha ao lado do atual secretário-geral, Paulo Raimundo, a quem deu um abraço na chegada ao Rossio, Jerónimo de Sousa reiterou que os eventuais parceiros à esquerda "podem contar com uma só palavra" do PCP e da CDU, reconhecendo ser importante passar das intenções aos atos.