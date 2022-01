Joana Amaral Dias filma-se a jantar em restaurante sem certificado obrigatório

Psicóloga mostrou-se com amigos, um dos quais sem máscara, a contornar regras da Covid-19.

Joana Amaral Dias está a gerara polémica após ter divulgado nas redes sociais um vídeo onde mostra aos internautas como contornar as regras impostas para travar a Covid-19 em Portugal, exemplificando como quem quer jantar num restaurante, e não tenha ou não queira apresentar certificado de vacinação ou recuperação, o possa fazer.

"Venho jantar a um restaurante com amigos meus e vão-nos pedir o certificado digital", explica a psicóloga, mostrando-se com uma t-shirt que diz "A nova variante".

"Já se confrontaram com esta situação, de exigirem para que possam comer, que tenham acesso a dados pessoais vossos. Tenho a certeza que muitos já passaram por isso. O que vamos ver aqui é ver o que acontece quando se quer jantar e não se quer dar essa certificação", diz Joana Amaral Dias, num restaurante de uma famosa cadeia de fast-food, localizado mo Marquês de Pombal, em Lisboa.





Joana Amaral Dias entra com alguns amigos no espaço, um deles sem máscara. Este é apanhado pela câmara e declara: "Dois anos sem usar máscara. Se não quiserem usar máscara, é beber muita água". Enquanto faz esta afirmação, o amigo de Joana Amaral Dias exemplifica, uma vez que entrou no espaço sem máscara enquanto tinha uma garrafa de água na boca. Mesmo sem estar a beber, continua sem colocar o equipamento de proteção.

Joana Amaral Dias chega perto do balcão para levantar o pedido e a funcionária diz-lhe que, para jantar, tem que ter certificado. "Mas porquê? Eu só venho comer! Só venho jantar, obrigada", diz a psicóloga, sem deixar a funcionária terminar, virando costas e sentando-se numa mesa.

A psicóloga filma-se depois durante todo o jantar com os amigos, nenhum dos quais apresentou o certificado digital.