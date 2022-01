João Cancelo assaltado por quatro homens em Inglaterra acaba agredido

Jogador português relatou que estava com familiares no momento do crime.

João Cancelo relatou nas redes sociais ter sido alvo de um assalto no qual foi agredido, esta quinta-feira, em Inglaterra.

O português, que alinha pelo Manchester City diz ter sido atacado por quatro homens, que o agrediram e "tentaram fazer mal" à família do atleta.

"Quando mostramos resistência é isto que acontece", escreveu, mostrando as lesões na face após as agressões e chamando aos criminosos "cobardes".



Segundo contou, Cancelo estava com familiares no momento do crime e os ladrões levaram as joias do futebolista.



"Não sei como há pessoas com tanta maldade. A coisa mais importante para mim é a minha família e, felizmente, eles estão bem. Despois de tantos obstáculos na minha vida, este é mais um que vou ultrapassar. Firme e forte, como sempre", desabafa Cancelo.