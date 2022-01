João Ferreira testa positivo à Covid-19 e é substituído por João Oliveira na campanha eleitoral

Comunista passou mal a noite e decidiu fazer o teste por prevenção.

O comunista passou mal a noite e decidiu fazer o teste à Covid-19 por prevenção.





João Ferreira vai abandonar a campanha eleitoral da CDU, sendo substituído por João Oliveira nas ações desta semana.

A agenda nacional da CDU previa que João Ferreira estivesse pelas 11h00 numa ação de contacto com um empresário da restauração, num estabelecimento de São João da Talha, em Loures.

Os dirigentes comunistas João Ferreira e João Oliveira estavam a substituir provisoriamente o secretário-geral do PCP na campanha para as eleições legislativas, enquanto Jerónimo de Sousa recupera de uma operação de urgência à carótida interna esquerda a que foi submetido na quinta-feira.

Nas legislativas de 2019, a Coligação Democrática Unitária (CDU) - que integra o PCP, o PEV e a Associação Intervenção Democrática - elegeu 12 deputados (dez do PCP e dois do PEV) e obteve 6,33% dos votos, ou seja, 332.473 votos (de um total de 5.251.064 votantes), menos 113.507 do que em 2015, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI).