João Galamba demite-se do cargo de ministro das Infraestrutras

Governante demissionário esclarece que a decisão deriva de uma "profunda reflexão pessoal e familiar".

João Galamba demitiu-se, esta segunda-feira, do cargo de ministro das Infaestruturas.

Em comunicado, o governante demissionário esclareceu que a decisão deriva de uma "profunda reflexão pessoal e familiar (...), apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas" para o exercício da função.

"O trabalho feito, os bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao País e aos portugueses são as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas", detalhou.



João Galamba acrescentou que "este pedido de demissão não constitui uma assunção de responsabilidades quanto ao que pertence à esfera da Justiça e com esta não se confunde", disponibilizando-se para "colaborar em tudo o que se entenda por necessário" na investigação aos negócios do lítio e do hidrogénio verde.