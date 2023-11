João Galamba ‘rouba’ poder a António Costa Silva

Alteração numa portaria passou a dar poder de decisão ao secretário de Estado da Energia, em vez de ao ministro da Economia.

João Galamba, enquanto secretário de Estado da Energia, retirou poder de decisão ao ministro da Economia, António Costa Silva, para, segundo o Ministério Público (MP), beneficiar a Start Campus no centro de dados, em Sines. Galamba ‘roubou’ o poder de decisão a Costa Silva através da portaria n.º 248/2022, de 29 de setembro, que passou a atribuir ao secretário de Estado da Energia o poder de autorizar para outros fins a utilização dos terrenos e infraestruturas da REN, em detrimento do ministro da Economia, como estabelecia a portaria n.º 96/2004, de 23 de janeiro, e alargou também a amplitude desses fins.



