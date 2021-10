Governo afasta transferência para o Novo Banco e aumenta o salário mínimo no novo Orçamento de Estado

O ministro do Estado e Finanças, João Leão, apresentou, em conferência de imprensa, o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue na terça-feira à noite na Assembleia da República.As grandes 'novidades' do OE 2022 são dois novos escalões de IRS, que passam de sete para nove, com o objetivo de aliviar a carga fiscal sobre as famílias, um incremento nos apoios sociais, às famílias, às crianças carenciadas e aos jovens e um aumento quer das pensões, quer do salário mínimo nacional e do salário médio da Função Pública. Está ainda previsto investimento reforçado no Ensino e na Saúde, em especial no SNS.

