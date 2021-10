João Leão anuncia que Orçamento de Estado terá reforço de mais 700 milhões de euros para o SNS

"É um orçamento que aposta nos serviços, em particular no Serviço Nacional de Saúde, em torná-lo mais forte e mais resiliente, aumentando a verba do Orçamento do Estado para o SNS com mais 700 milhões de euros no próximo ano", anunciou.

Depois de considerar que este "é o orçamento do investimento", uma vez que a proposta do executivo é centrada "na recuperação económica e social do país", o ministro das Finanças destacou ainda que este é um documento "centrado nas preocupações com as classes médias e com os mais jovens".