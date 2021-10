João Leão anuncia redução de 10 cêntimos por litro nos combustíveis. Pagamento às famílias por transferência bancária

Portugueses podem usufruir do desconto através do programa IVAucher.

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, antes de ser ouvido no Parlamento sobre o Orçamento do Estado, fez uma declaração ao País sobre os combustíveis em que referiu que vai haver uma redução de 10 cêntimos por litro até 50 litros por mês. A medida vai estar em vigor até março de 2022 e vai ser feita através de transferência bancária para as famílias.Os portugueses podem usufruir do desconto através do programa IVAucher.João Leão referiu que Portugal é o primeiro país a reforçar medidas de natureza extraordinária para combater o aumento do preço dos combustíveis e assumiu que o Governo tem "expectativa de descida do preço da eletricidade e dos combustíveis a partir de janeiro do próximo ano".O ministro das Finanças anunciou a aplicação da Isenção do Imposto Único Circulação (IUC) para os transportes de mercadorias e o congelamento de imposto sob carbono até março de 2023.