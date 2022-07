João Palhinha assina pelo Fulham

Internacional português assinou um contrato de cinco épocas.

O internacional português João Palhinha vai atuar na próxima temporada no Fulham, tendo assinado um contrato de cinco épocas com a equipa comandada por Marco Silva, anunciou esta segunda-feira o emblema que regressou à liga inglesa de futebol.

"O clube está deliciado por confirmar a contratação de João Palhinha do Sporting Clube de Portugal por uma verba não revelada. O internacional português de 26 anos assinou um contrato de cinco anos, com o clube a ficar com uma opção para mais 12 meses, mantendo-o em Craven Cottage pelo menos até ao verão de 2027", lê-se no site do Fulham.

O médio, de 26 anos, vai ter a sua primeira experiência fora do futebol português, depois de ter estado sempre ligado ao Sporting desde a formação, embora tenha somado alguns empréstimos a outros emblemas da I Liga.

"Estou muito contente por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim, para a minha carreira, jogar naquela que é - na minha opinião - a melhor liga do mundo. Assinei por uma grande clube. O clube quis-me e eu escolhi o clube. Prometo aos adeptos que farei o meu melhor e espero que possamos ganhar muitas coisas esta temporada", disse o jogador, citado pelos 'cottagers'.

Palhinha esteve em destaque nos últimos dois anos na equipa de Rúben Amorim, mas antes chegou a representar Sporting de Braga, Moreirense e Belenenses, sempre cedido pelo emblema de Alvalade.

As boas exibições do médio defensivo valeram a chamada à seleção nacional, tendo estado presente na fase final do Euro2020. Ao todo, Palhinha leva 14 jogos e dois golos por Portugal.

Palhinha e Marco Silva já se cruzaram no passado, no Sporting, em 2014/15, mas, nessa temporada, o médio foi sempre utilizado na equipa B dos 'leões'.

Em Londres, o internacional luso vai encontrar Ivan Cavaleiro, embora ainda não seja certa a continuidade do extremo no clube.

Na última época, já com Marco Silva no comando, o Fulham assegurou o regresso à Premier League e conquistou mesmo o Championship.