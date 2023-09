João Palhinha renova com o Fulham até 2028 depois de falhar transferência para o Bayern no último dia de mercado

Anúncio foi feito pelo clube inglês treinado pelo português Marco Silva.

O futebolista internacional português João Palhinha renovou contrato com os ingleses do Fulham, até 2028, anunciou esta quinta-feira o emblema treinado por Marco Silva.

"O clube tem o prazer de anunciar que João Palhinha assinou uma renovação de contrato com o Fulham. Palhinha comprometeu o seu futuro no Craven Cottage até ao verão de 2028, com opção do clube de renovação por mais 12 meses", pode ler-se na página oficial do clube britânico, na Internet.

O médio defensivo luso, de 28 anos, esteve muito perto de assinar pelos alemães do Bayern Munique no derradeiro dia do mercado de transferências de verão, mas o negócio acabou por 'cair', pelo que se mostra "100% comprometido" com os 'cottagers'.

"Sinto-me feliz. Muita história aconteceu nestas semanas para mim, vocês [adeptos] ouviram muitas coisas sobre o meu futuro, mas estou apenas concentrado no meu trabalho no Fulham. Tenho sempre 100% de compromisso com este clube, tenho todo o respeito pelo clube e pelos adeptos. Desde o primeiro dia que me apoiaram muito e vou dar tudo o que tenho", expressou Palhinha, citado pelo Fulham.

Pelos 'cottagers', o internacional luso contabiliza cinco golos em 43 encontros oficiais.

Além de Palhinha, o atual 13.º classificado da Liga inglesa renovou com o médio inglês Harrisson Reed, até junho de 2027.