João Rendeiro acusa Interpol por foto em que surge de pijama durante detenção

A defesa de João Rendeiro alega que há várias inconstitucionalidades em todo o processo, sobretudo nos mandados e na detenção do ex-banqueiro. A advogada escreveu na semana passada uma carta ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a relatar a situação.