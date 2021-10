João Rendeiro dá casa em Cascais como morada e volta a ser representado pela ex-advogada

Carlos do Paulo já não é o advogado de João Rendeiro.A informação foi confirmada pelojunto de fontes judiciais.

O ex-presidente do BPP, que se encontra atualmente em parte incerta, passa agora a ser representado por Joana M. Fonseca, a advogada que o defendeu nos últimos processos judiciais.João Rendeiro assinou a procuração, datada de 6 de outubro, apurou oe indicou como morada a Quinta Patiño. No entanto, não é na mansão que tem em Cascais que se encontra atualmente o ex-banqueiro.Recorde-se que Carlos do Paulo foi alvo de averiguação por parte da Ordem dos Advogados, uma vez que representou os lesados do BPP, representando depois e até ao momento João Rendeiro.