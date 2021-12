João Rendeiro apanhado na África do Sul. Conheça todos os pormenores da detenção do ex-banqueiro

Ex-banqueiro estava em fuga à justiça desde setembro.

João Rendeiro foi detido este sábado em Durban, na África do Sul, anunciou a Polícia Judiciária. O ex-banqueiro estava na Forest Boutique Guest House, na província de KwaZulu-Natal, no momento em que foi apanhado pelas autoridades sul-africanas.



Rendeiro será presente a tribunal na próxima segunda-feira. Segundo apurou o CM com o brigadeiro Vish Naidoo, porta-voz da South African Police Service, contactado através da sede da polícia em Pretória, João Rendeiro encontra-se na esquadra em Durban, onde aguarda a presença em tribunal marcada para a próxima segunda-feira.



Condenado pela justiça, João Rendeiro deixou Portugal em setembro. Quando chegou à África do Sul, Rendeiro fixou-se primeiramente em Sandton, zona rica na porvíncia de Gauteng, que faz parte de Joanesburgo, e posteriormente deslocou-se para Durban, onde viria a ser detido este sábado.



"Ele já estava sob a nossa vigilância e assim que a necessária documentação chegou prendemos este indivíduo, esta manhã, em Umhlanga Rocks, norte de Durban", disse o porta-voz do comissário nacional da polícia sul-africana Vish Naidoo, ao Correio da Manhã.



O porta-voz policial sul-africano adiantou que o ex-banqueiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, encontra-se detido numa esquadrada da polícia, em Durban, e comparecerá no Tribunal da Magistratura de Durban na segunda-feira como parte do processo de extradição.



"Está neste momento detido na esquadra e por razões de segurança não podemos identificar o nome da esquadra", frisou.



Durante os últimos meses recusou-se sempre a revelar onde se encontrava, admitindo que só voltaria a Portugal se fosse ilibado "ou com um indulto" de Marcelo Rebelo de Sousa.



Entretanto, os ex-administradores do BPP Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, também condenados a penas de prisão, ficaram proibidos de se ausentarem para o estrangeiro, tendo contribuído para este agravamento das medidas de coação a fuga de João Rendeiro.



Sobre o ex-banqueiro pendem três penas de prisão, sendo que uma, de cinco anos e oito meses por ter falsificado a contabilidade do BPP, já transitou em julgado. Além desta, há outra de 10 anos por fraude fiscal e branqueamento de capitais, e uma terceira, de três anos e meio por burla qualificada. Estas duas últimas ainda não transitaram em julgado.



Os pormenores da detenção

Luís Neves, Diretor da PJ, revelou alguns detalhes sobre a detenção do ex-banqueiro. Luís Neves começou por agradecer às forças policiais de África do Sul e de Angola pela ajuda no processo. "Nós detetámos a saída desta pessoa procurada em 14 de setembro do Reino Unido", revelam as autoridades, acrescentando: "temos a perceção de por onde passou até chegar à África do Sul". João Rendeiro terá entrado no país africano a 18 de setembro. A detenção ocorreu este sábado, às 07h00 locais (05h00 em Portugal).



O diretor da Polícia Judiciária revelou que o ex-banqueiro "reagiu surpreso [à detenção], não estava à espera" e que "não tinha disfarce e tinha cuidados".



João Rendeiro, que está detido "muito longe de Pretória e de Joanesburgo", será presente às autoridades nas próximas 48 horas. "Se e quando for extraditado é para cumprimento de pena", garantiu Luís Neves, que considera "patético" banqueiro dizer que "não estava fugido". A extradição está garantida, sublinharam as autoridades.



Luís Neves realçou que, "independentemente das questões pandémicas", estão em condições de ir buscar João Rendeiro, mas, ressalvou, "isso é uma questão que já está fora" do âmbito da PJ.



Sobre a chegada a África do Sul, as autoridades acreditam que Rendeiro teve "um apoio pessoal" no país.



As autoridades explicaram que Rendeiro usou todos os meios tecnológicos para não ser detetado, sendo que a fuga foi preparada durante vários meses.