João Rendeiro está em tribunal para a audiência de hoje

O ex-banqueiro João Rendeiro chegou ao tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban, na manhã desta terça-feira para ser presente perante um juiz, depois da audiência de segunda-feira ter sido adiada a pedido da defesa.

apurou, a audiência do ex-banqueiro, que estava marcada para as 11h, foi adiada para as 12h desta terça-feira.



João Rendeiro chegou ao tribunal transportado num carro celular com vários detidos.

Este é o segundo dia em que João Rendeiro vai estar na sala de tribunal, depois de na primeira presença perante juiz, na segunda-feira, para legalizar a prisão preventiva, a defesa ter pedido liberdade sob fiança que será discutida hoje.