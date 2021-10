João Rendeiro foge de Portugal sem pagar 2,5 milhões de euros em multas ao Estado

Em causa estão processos de contraordenação pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

João Rendeiro fugiu de Portugal mas não pagou as coimas de 2,5 milhões de euros que lhe foram aplicadas em processos de contraordenação pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).