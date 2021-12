João Rendeiro já chegou ao tribunal. Audiência adiada para as 9h

Ex-banqueiro vai ser ouvido no tribunal na África do Sul. Audiência adiada duas horas devido a outros processos urgentes do dia.

João Rendeiro já chegou ao tribunal na Àfrica do Sul, mas a audiência foi adiada para as 11h (9h em Lisboa) devido a outros processos urgentes do dia.

O ex-banqueiro vai novamente esta sexta-feira a tribunal, depois de terem sido adiadas as três últimas sessões. A defesa, que apresentou um pedido de libertação mediante uma caução, pediu mais tempo para analisar o processo.

O MP já disse que não vai aceitar o pedido de libertação com pagamento de caução e deve pedir a prisão provisória de João Rendeiro com base no perigo de fuga e no facto de o ex-banqueiro já ter sido condenado três vezes, uma das quais com sentença de prisão efetiva para cumprir.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) foi preso no passado sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

