Joaquim de Almeida lado a lado com Daniela Melchior em 'Velocidade Furiosa 10'

Onze anos depois, Joaquim de Almeida volta a integrar o elenco da saga ‘Velocidade Furiosa’. A revelação foi feita pelo próprio enquanto conversava com Manuel Luís Goucha.

Joaquim de Almeida, de 65 anos, estava a falar sobre os atores da nova geração quando se descaiu e contou a novidade. "Eu diria que a Daniela Melchior é a mais lançada delas todas. Eu agora estive com ela no ‘Velocidade Furiosa’. Ela tem o papel principal, eu faço o mesmo que... Mas não posso falar disso, ainda por cima é proibido", disse no ‘Goucha’, da TVI.

