Joe Berardo teve benefícios fiscais de milhares de euros

A Fundação Berardo teve, em 2020, 6573 euros de benefícios fiscais, integralmente atribuídos ao pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). O valor consta da listagem recentemente revelada pela Autoridade Tributária (AT), onde aparecem cerca de 52 mil entidades, que beneficiaram de descontos nos impostos. Deste universo, 235 tiveram benefícios superiores a um milhão de euros.Leia a notícia completa no Correio da Manhã