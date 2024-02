Joe Biden diz que os resultados do exame físico anual são idênticos aos do ano anterior

Casa Branca promete divulgar um resumo por escrito do exame de rotina do presidente dos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) submeteu-se esta quarta-feira a um exame físico anual num hospital militar em Maryland, relatou a agência Reuters. No regresso à Casa Branca, Joe Biden comunicou aos jornalistas que os resultados são idênticos ao ano anterior. A Casa Branca prometeu divulgar um resumo por escrito do exame de rotina ainda esta quarta-feira.O democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, os prováveis candidatos às eleições presidenciais de 5 de novembro, já se acusaram mutuamente de declínio mental. Por seu turno, Nikki Haley, a única adversária de Donald Trump nas primárias republicanas, argumentou que ambos são velhos demais para concorrer.Em 2023, os médicos declararam Joe Biden, de 81 anos, saudável, apto para o trabalho e livre de sintomas de Covid-19, após a luta prolongada do presidente dos EUA contra o vírus. O exame incluiu a remoção de uma lesão no peito.