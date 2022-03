Joe Biden intitula Putin de "ditador assassino" e um "bandido"

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou o presidente russo Vladimir Putin "puro bandido" e "ditador assassino" durante um discurso num evento do Dia de São Patrício, no Capitólio, nos EUA, esta quinta-feira.

Biden disse que Putin é um "ditador assassino, um bandido puro que está a travar uma guerra imoral contra o povo da Ucrânia", avançou a CNN Internacional.



O presidente norte-americano também disse que a Irlanda "intensificou" diante da agressão russa contra a Ucrânia.



"Putin está a pagar um alto preço alto pela agressão, e eles são parte do motivo pelo qual o custo está tão alto", disse Biden.



O líder norte-americano disse que a Irlanda também está "a pagar um preço alto" por uma contribuição que "não é pequena" às sanções à Rússia.





Biden just referred to Putin as both a "murderous dictator" and "pure thug" pic.twitter.com/HIU5u1lYbV https://t.co/zR9skkElgP via @ralakbar