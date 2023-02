Joe Biden promete novo pacote de ajuda militar à Ucrânia e anuncia novas sanções à Rússia

Presidente dos EUA visita a Ucrânia pela primeira vez desde o início da invasão russa.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou esta segunda-feira de manhã a Kiev para uma visita não anunciada, a primeira desde o início da invasão russa, que completa um ano na sexta-feira, informou a imprensa ucraniana.

Biden encontrou-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.





Na visita, o presidente norte-americano anunciou que Washington forneceria à capital ucraniana um novo pacote de ajuda militar, este no valor de 500 milhões de dólares. Mais detalhes sobre a ajuda serão revelados na terça-feira.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.